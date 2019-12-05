БГУ будет сотрудничать с Международным союзом электросвязи (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Хоулином Чжао.

Целью встречи является установление контактов между БГУ и МСЭ, обмен опытом с международными экспертами в сфере ИКТ.

Открывая мероприятие, ректор рассказал гостю о 100-летней истории университета. Эльчин Бабаев проинформировал о текущей ситуации в телекоммуникационном секторе Азербайджана, а также о поставленных задачах в этой области.

Ректор БГУ отметил, что быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий играет важную роль в жизни молодых людей и в интенсификации международных связей.

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде рассказал об истории и динамике сотрудничества между МСЭ и Азербайджаном.

Генеральный секретарь Хоулинь Чжао сказал, что Азербайджан установил партнерские отношения со многими ведущими компаниями в сфере ИКТ, выразил заинтересованность в установлении контактов с БГУ. Гость также рассказал о важности участия студентов в стартап-проектах.

В завершении встречи Хоулинь Чжао ответил на вопросы студентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.