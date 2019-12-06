В Хызы прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими в Хызынском районе прошла акция по посадке деревьев.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Согласно информации, сотрудники местного отдела полиции посадили 100 эльдарских сосен и оливковых деревьев.

Отметим, что ранее, в октябре сотрудники полиции посадили в районе 100 деревьев, подходящих к местным климатическим условиям.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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