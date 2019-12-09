В Баку состоялась презентация портала «Креативный Азербайджан» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском конгресс-центре проходят презентация портала «Креативный Азербайджан» и панельная дискуссия на тему «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости», сообщает в понедельник Trend.

Портал «Креативный Азербайджан» создан для проведения министерством культуры активной пропагандистской и просветительской работы в сфере творческой индустрии. На портале будут размещаться различные новости, информация о мероприятиях, компаниях и лицах, работающих в сфере творческой индустрии, а также оказываться поддержка организации сети участников этой сферы.

Создание портала нацелено также на поощрение создания творческой продукции Азербайджана под брендом «Креативный Азербайджан».

Отметим, что в ходе панельной дискуссии на тему «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости» будут обсуждаться различные вопросы на темы культуры, экономики, образования, занятости, интеллектуальной собственности, инноваций, градостроительства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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