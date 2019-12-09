Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)

9 декабря 2019 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компания Bakcell получила сертификат за «Лучший корпоративный стиль» на 25-й Юбилейной Азербайджанской Международной Выставке «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии». Сертификат был выдан компанией “Caspian Event Organizers” (CEO), являющейся организатором выставки Bakutel 2019.

По сложившейся традиции, компания Bakcell вновь приветствовала гостей и участников выставки на стенде компании, чтобы продемонстрировать лучшее покрытие сети и самый быстрый мобильный интернет в Азербайджане. Посетители выставки смогли получить подробную информацию о последних достижениях компании и принять участие во многих развлекательных мероприятиях, интересных играх и конкурсах. Также Bakcell рассказала о своем новом префиксе «099», который будет официально анонсирован в ближайшее время.

“Выставка предоставила нам отличную возможность продемонстрировать преимущества нашей сети. В этом году всемирно-известная компания “Ookla” в очередной раз назвала Bakcell провайдером самого быстрого мобильного интернета в Азербайджане. Для клиента мобильного оператора самым важным является качество и скорость сети. И мы на деле, в третий раз подряд, доказали наше превосходство в этой сфере!» отметил главный коммерческий директор Bakcell г-н Реинхард Зуба.

Таким образом, тысячи посетителей Bakutel-2019 смогли познакомиться с преимуществами сети Bakcell, а также с новыми функциями приложения «My Bakcell» - первого и самого популярного виртуального инструмента обслуживания клиентов на местном телекоммуникационном рынке, узнать о программе инкубации «AppLab», которая предлагает широкие возможности для азербайджанской молодежи, принять участие в играх и лотерее а также игре от программы лояльности «Ulduzum», чтобы выиграть множество призов от Bakcell.

Видеоролик об участии Bakcell на Bakutel 2019 можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/MsdgGbZHJ94

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 91% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
  • Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО)
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