В Азербайджане посредством е-системы пенсии получают более 15 тыс. человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Посредством е-системы до сегодняшнего дня в Азербайджане более 15 тысячам лиц назначены пенсии, до 14 тысячам - пенсии и пособия в е-порядке.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.

Замминистра напомнил, что механизм автоматизированного назначения пенсий применяется с начала 2019 года: «В октябре-ноябре текущего года министерство ввело в эксплуатацию механизмы е-назначения единовременного пособия по рождению ребенка, ежемесячного пособия ребенку до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и президентской пенсии по уходу за ним, ежемесячное пособие по инвалидности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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