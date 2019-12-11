В Азербайджане только 1/5 часть населения занимается спортом

11 декабря 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане только 20,7 процентов населения занимается спортом, сообщает в среду Trend.

По информации за 2018 год, в стране спортом занимается 41,4% населения в возрасте 15-19 лет, 27,6% - в возрасте 20-44 лет и 11,9% - в возрасте 45-64 лет.

Спорту больше внимания уделяют мужчины (30,8%), нежели женщины (11,4%).

Спортом занимается 52,7% мужчин в возрасте 15-19 лет, 40,6% - 20-44 лет, 17,5% - 45-64 лет и всего 8,9% - старше 65 лет.

Занятия спортом посещают 29,5% женщин в возрасте 15-19 лет, 14,3% - 20-44 лет, 7,2% - 45-64 лет и 2,6% - старше 65 лет.

Отметим, что по данным ВОЗ, в мире каждый третий живет неактивной жизнью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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