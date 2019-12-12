Движение транспорта на Бакинской кольцевой -1 будет частично ограничено

БАКУ /Trend/ - В целях регулирования безопасноcти движения автотранспортных средств на Бакинской кольцевой дороге -1 проводится ремонт отбойников, пришедших в непригодное состояние в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Движение на участках, где проводиться ремонт, будет частично ограничено.

Кроме того, на участке 10-30 км автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-госграница Грузии в обоих направлениях наносится дорожная разметка.

Работы будут продолжены до сегодняшнего вечера. За это время движение на дороге будет поэтапно ограничено на полосах движения, где идут работы.

Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при движении на указанных дорогах, следовать указаниям временных дорожных знаков и правилам дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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