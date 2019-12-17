В Баку прошла конференция на тему "Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг"

БАКУ /Trend/ - Успешная социальная политика в Азербайджане обеспечила масштабный охват социальных услуг и в целом усилила их роль в решении социальных вопросов в обществе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана,

По словам министра Сахиля Бабаева, сотрудничество с неправительственными организациями (НПО) в этой сфере расширяется из года в год, число социальных проектов, исполняемых по социальному заказу министерства и охватывающих уязвимые группы населения, в том числе детей с ограниченными физическими возможностями, увеличилось в разы и достигло 195.

В мероприятии также приняли участие председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана Азай Гулиев, председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж, руководители НПО. Вначале был продемонстрирован видеоролик о работах, проведенных в сфере социальных услуг.

Министр Сахиль Бабаев довел до сведения участников, что согласно поручениям главы государства создан ряд учреждений для оказания социальных услуг, в том числе как один из социальных проектов Фонда Гейдара Алиева, социальное учреждение "Дом выпускника" для выпускников государственных детских учреждений. В ближайшее время будут переданы на использование новый Центр социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. На основе социального заказа министерства, число центров социальных услуг для детей и других лиц увеличено в 3,5 раза. В настоящее время в примерно 200 центрах оказываются социальные услуги реабилитационного характера.

Бабаев отметил, что в настоящее время в установленных министерством приоритетных направлениях 66 НПО, а также ряд юридических лиц реализуют социальные проекты. В основном эти проекты связаны с детьми, нуждающимися в особой заботе, и с ограниченными физическими возможностями. По словам министра основными задачами в этом направлении является улучшение качества услуг, знаний и навыков в сфере социальных услуг.

На конференции также выступили депутаты Милли Меджлиса Азай Гулиев и Захид Орудж. Они отметили важную роль социальных услуг в жизни уязвимых групп и значимость расширения масштаба таких услуг, поделились своими мнениями по поводу сотрудничества с НПО в этой сфере.

Далее руководители НПО презентовали проекты по социальным услугам. Состоялись обсуждения в связи с достижениями и перспективами в сотрудничестве с НПО в сфере социальных услуг.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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