АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)

20 декабря 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) и Главного управления общественной безопасности МВД провели рейд на предприятии по переработке птичьего мяса, принадлежащего физическому лицу Бабаеву Джейхуну Рафиг оглу, расположенного по адресу - улица Школьная в поселке Говсан Сураханского района Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе рейда было установлено, что предприятие функционирует в антисанитарных условиях, без соблюдения требований нормативно-правовых актов в сфере пищевой безопасности.

Также выяснилось, что заготовка, хранение и продажа продукции животного происхождения и сырья осуществляется с нарушениями требований действующего законодательства.

На основании выявленных фактов было принято решение об ограничении деятельности предприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
  • АПБ ограничило работу цеха по переработке птичьего мяса в Баку (ФОТО)
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