В Азербайджане будет восстановлено исчезающее озеро

20 декабря 2019 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Высыхание Гаджигабульского озера, которое тревожит общественность, будет предотвращено, начнется процесс его восстановления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Управления государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров.

"Одним из самых крупных проектов государственного значения, представленных для дачи заключения в Управление экспертизы, является проект ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" "Реконструкции Верхне-Ширванского канала". В результате его реализации можно будет полностью обеспечить орошением посевные площади Ширванской и Муганской зон.

"С другой стороны, старый канал существовавший, по нынешний день, будет ликвидирован. В результате утечек в старом небетонированном Ширванском канале постоянно происходила потеря воды, шел процесс засоления прилегающих территорий. Наши исследования показывают, что наряду с экономической, социальной, проект будет иметь и экологическую значимость. Будет устранена потеря воды, засоление земель прилегающих регионов, и самое главное, предотвращено высыхание Гаджигабульского озера, которое тревожит общественность, будет начат процесс его восстановления. Согласно рекомендациям экологов, министерства в Гаджигабульское озеро будет проведена отдельная линия водоснабжения из нового Верхнее-Ширванского канала", - сказал Гамбаров.

Он добавил, что для вынесения заключения по проекту в ближайшее время будут проведены общественные слушания, консультации.

"Поскольку на первом этапе на территории протяженностью 4,7 километра будут проведены строительные работы, которые будут иметь определенное воздействия на окружающую среду. Но, безусловно, в ходе слушаний будет учитываться высокая значимость проекта", - сказал Гамбаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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