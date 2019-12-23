В Азербайджане для школьников проведен мастер-класс по футболу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в Бакинском дворце спорта для школьников проведен мастер-класс по футболу.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение, на мероприятии приняли участие свыше 50 детей возрастной категории 10-13 лет. Члены национальной сборной Азербайджана по футболу Раиль Мамедов и Эмиль Балаев дали школьникам важные советы о том, как стать профессиональными футболистами, поделились своим опытом, продемонстрировали интересные футбольные трюки, а также вместе сыграли в футбол.

В конце мероприятия всем участвующим детям, а также отличившимся из них были вручены подарки, сделано фото на память.

Мастер-класс проведен с целью повышения интереса подростков к спорту, в частности к футболу, стимулировать школьников, проявляющих интерес к этому виду спорта, поддержать пропаганду здорового образа жизни.

В дальнейшем предусматривается регулярное проведение в столице и регионах соревнований и мастер-классов по различным видам спорта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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