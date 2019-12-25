В БГУ физики Азербайджана и Японии провели семинар (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) проведен совместный семинар Института физических проблем вуза и Института физики НАНА. Открывая мероприятие, проректор БГУ Айдын Кязым-заде, отметил важность семинара и пожелал успехов его работе.

На мероприятии с докладами выступили магистрант Высшей инженерной школы факультета физики и электроники Университета префектуры Осака Японии Рйота Китано и докторант Института физики НАНА Эльвин Ализаде.

Р. Китано и Э. Ализаде проводили свои исследования в Институте физических проблем БГУ и Институте физики НАНА. Определенные работы совместно выполнены сотрудниками этих научных заведений.

Р. Китано и Э. Ализаде ответили на вопросы относительно полученных научных результатов.

В семинаре приняли участие ректор БГУ Эльчин Бабаев, директор Института физики НАНА Назим Мамедов и сотрудники этих двух научных учреждений.

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