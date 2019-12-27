В Азербайджане более 800 человек успешно сдали экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Обнародованы данные по экзамену по приему на госслужбу, проведенному 22 декабря, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно информации, 1817 кандидатов впервые участвовали в экзаменах по приему на госслужбу. 746 из них сдали экзамен успешно.

450 человек, принявших участие в экзамене - кандидаты, чьи данные были включены ранее в систему «Реестр государственных служащих». Они подразделялись на категории лиц, принятых на работу путем конкурса или собеседования, по срочному трудовому договору и т.д. Число лиц, зарегистрированных в первой категории и принятых на госслужбу путем конкурса или собеседования, составило 69 человек. 21 человек из них успешно сдал экзамен. Получив соответствующий сертификат, они имеют возможность работать в будущем на более высоких должностях. Из категории лиц, принятых на работу по срочному трудовому договору, успешно сдали экзамен 58 человек.

Отметим, что в целом из 2267 зарегистрированных кандидатов 838 (37,0%) сдали экзамен успешно.

Лица, успешно сдавшие тестовый экзамен, могут пройти регистрацию для участия в следующем этапе - собеседовании.

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