Азад Рагимов: Конкурс “Yüksəliş” нацелен на выявление нового поколения управленцев

БАКУ/Trend/ - Конкурс “Yüksəliş” нацелен на выявление нового поколения управленцев.
Об этом на мероприятии, проводимым в связи с началом регистрации на конкурс "Yüksəliş", сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в пятницу Trend.
Рагимов подчеркнул, что это проект откроет новые возможности для многих людей, в ходе его реализации они смогут приобрести необходимые им навыки.
Выступая на мероприятии, член Оргкомитета конкурса, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала, что конкурс обеспечит выявление и поддержку перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, создание банка кадровых ресурсов в стране.
Она отметила, что для нас это новая сфера: «В этом процессе будут использованы самые современные инструменты. В этом нам поможет опыт, накопленный за 20 лет в Азербайджане. К этому процессу подключаться опытные эксперты и весь наш человеческий потенциал».
Отметим, что конкурс "Yüksəliş" был учрежден распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным 26 июля, с целью выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.
В связи с проведением конкурса был создан Оргкомитет.
Для осуществления текущих работ по конкурсу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта был выделен один миллион манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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