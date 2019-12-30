В Баку 31 декабря будет праздничный салют

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом 31 декабря в 24:00 в Приморском национальном парке будет организован праздничный салют, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.

В Исполнительной власти отметили, что по новогоднему украшены центральные улицы столицы, территория бульвара и другие парки. Везде установлены елки, украшенные гирляндами, другие новогодние атрибуты и символы, в различных местах города работают праздничные ярмарки.

ИВ Баку приглашает всех гостей и жителей столицы на бульвар полюбоваться праздничным салютом.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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