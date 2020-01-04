Участие в Кубке мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку подтвердили десятки стран

4 января 2020 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана откроет сезон международных соревнований 2020 года Кубком мира по тамблингу и батутной гимнастике, сообщает в субботу Trend.

Нынешний турнир, который пройдет 15-16 февраля, будет носить квалификационный характер для участия в Олимпийских играх в Токио.

Согласно предварительной регистрации, участие в соревнованиях подтвердила уже 31 страна. За первенство в соревнованиях будет бороться примерно 171 гимнаст. Имена гимнастов, которые будут участвовать в турнире, станут известны в конце января.

В первый день двухдневных соревнований состоится квалификационный тур, во второй день – финал. Гимнастам, которые наберут наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок "AGF Trophy".

Напомним, что Кубок мира по батутной гимнастике, который состоялся в прошлом году в Баку, тоже носил квалификационный характер для олимпийских игр.

В 2018 году Баку впервые провел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран.

В следующем году в Азербайджане впервые пройдет Чемпионат мира по батутной гимнастике.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
Общество 7 декабря 2019 16:55
Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
Общество 6 декабря 2019 18:59
Азербайджанские гимнасты вернулись с медалями с международного турнира в России
Общество 6 декабря 2019 16:47
Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
Общество 2 декабря 2019 13:20
Флаг Международной федерации гимнастики передан Азербайджану
Общество 2 декабря 2019 12:25
Европейский гимнастический союз переименован в European Gymnastics (ФОТО)
Общество 18 ноября 2019 15:03
Лента новостей
В Буркина-Фасо при подрыве автобуса погибли четырнадцать человек
Другие страны 18:39
Ирак ограничил работу американских военных на своей территории
Арабские страны 18:24
Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию в Ливии
Россия 18:01
Фильм азербайджанского режиссера возглавил ТОП-10 в России (ФОТО)
Культура 16:28
Рекордные показатели Международного центра мугама в Баку
Культура 16:26
Вздорная предвыборная деятельность "Real" и "Мусават" - показатель старой провальной тактики — эксперт
Политика 15:45
В Турции значительно выросло число израильских туристов
Туризм 15:12
В Туркменистане растет производство нефтепродуктов
Энергетика 15:11
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Рождеством
Политика 15:10