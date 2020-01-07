Минобороны и Аппарат Омбудсмена Азербайджана подписали план совместных мероприятий

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны и Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана подписали план совместных мероприятий на 2020 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Согласно плану, определены время и места, а также лица, ответственные за проведение предусмотренных мероприятий.

В ходе мероприятий, которые планируется организовать в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях минобороны будет проведен ряд встреч в связи с защитой прав военнослужащих, изучением ситуации в сфере защиты прав человека, а также будут заслушаны доклады и проведен обмен мнениями по различным темам.

(Текст: Турал Гараджаев)

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