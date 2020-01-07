Предварительное заседание суда над Юнисом Сафаровым продолжится завтра

7 января 2020 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В административном здании Сабунчинского районного суда прошло предварительное заседание по делу Юниса Сафарова и еще 11 человек, подозреваемых в совершении заранее спланированного теракта против главы ИВ города Гянджа и сотрудника полиции.

Как сообщает во вторник Trend, в процессе, под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Магомеда Багырова, были уточнены анкетные данные подозреваемых. В качестве потерпевших по уголовному делу признаны глава ИВ города Гянджи и еще пять человек.

Адвокаты подозреваемых выступили с ходатайствами о возвращении уголовного дела на доследование, из-за допущенных грубых нарушений, а также о досмотре вещественных доказательств и изменении меры пресечения - ареста в отношении некоторых подозреваемых.

Для вынесения решения, суд отложил предварительное заседание на завтрашний день.

Отметим, что завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры по факту совершения третьего июля 2018 года Юнисом Сафаровым, в составе организованной группировки, представляющей религиозные радикальные круги, функционирующих в зарубежных странах, в городе Гянджа заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции, терроризма с целью насильственного изменения конституционного устройства Азербайджана, попытки создания основанной на законах шариата формы правления, создания регулярной вооруженной группировки, обучения в составе вооруженных подразделений за пределами нашей страны, незаконного приобретения и хранения крупной партии огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершения им попытки убийства сотрудников полиции при отягчающих обстоятельствах, пресечения дальнейшей служебной деятельности отдельных чиновников и государственных деятелей, подготовки терактов с целью мести за эту деятельность, выступление с открытыми антигосударственными призывами, других тяжких и особо тяжких преступлений.

Оперативно-следственной группой в составе сотрудников МВД, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана были проведены необходимые следственные действия в рамках данного уголовного дела, завершено следствие в отношении 12 членов организованной преступной группировки, включая и Юниса Сафарова и пятого декабря 2019 года дело было отправлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Одиннадцать лиц, скрывающихся от уголовного преследования за пределами государства, объявлены в международный розыск. Необходимые оперативные и следственные мероприятия по их поимке продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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