Алпер Джан Булджум- новый генеральный менеджер отеля JW Marriott Absheron Baku

Алпер Джан Булджум (Alper Can Bulcum) приступил к обязанностям генерального директора JW Marriott Absheron Baku, 23 декабря 2019 года.

К сети Marriott International господин Булджум присоединяется, перейдя из отеля San Clemente Palace Kempinski Venice, имея в своём активе более 30 лет опыта в сфере предоставления услуг гостеприимства. Свою профессиональную карьеру он развивал, занимая должности по продажам, маркетингу и управлению доходами в таких отелях как The Regent Almaty, Park Hyatt и Hyatt Regency Baku, The Ritz-Carlton в Стамбуле, The Ritz-Carlton в Бахрейне. В 2004 году он был частью команды в качестве директора по управлению доходами в момент открытия курорта Madinat Jumeirah в Дубае. В 2005 году Алпер приходит в сеть InterContinental Almaty, получив своё первое назначение в качестве генерального менеджера. Далее в его карьере позиции генерального менеджера в отелях сети Rotana - Marmara Istanbul и Burjuman Arjaan Dubai.

В декабре 2011 года Алпер присоединился к Wyndham Hotel Group в качестве генерального менеджера в отеле Grand Istanbul Kalamis Marina. Два года спустя он был назначен генеральным менеджером кластера Ramada Plaza Jumeirah Beach Dubai и Ramada Sharjah. В результате его великолепной работы отель получил награду «Отель года 2013», а в 2014 году сам Алпер был удостоен звания генерального директора года в регионе EMEAI (Европа, Средний Восток, Африка и Индия). В 2017 году он принимает обязанности генерального директора в St. Regis Istanbul. Под его руководством отель был награжден как «Отель Года» в номинации «Luxury Brands Europe».

На протяжении своей успешной карьеры Алпер демонстрировал эффективные навыки лидерства и управления людьми с большим опытом управления многонациональными командами в Италии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Казахстане, Бахрейне и Азербайджане.

Об отеле JW Marriott Absheron Baku

JW Marriott Absheron Baku является идеальным местом для тех, кто хочет испытать подлинное азербайджанское гостеприимство, наслаждаясь фирменными стандартами роскоши JW Marriott. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от Старого города и в 30 минутах езды от аэропорта. JW Marriott Absheron Baku предлагает 237 изысканных номеров и люксов, из которых открывается захватывающий вид на Каспийское море. Погрузитесь в непревзойденную обстановку Absheron Спа и Фитнес центра с великолепным видом.

Отель JW Marriott Absheron Baku распологает пятью ресторанами с кухней на любой вкус: - Оживленное ZEST Lifestyle Cafe, работающее в течение всего дня, предлагает блюда средиземноморской кухни; - Fireworks Urban Kitchen, где сервируют идеально-приготовленные стейки; - изысканный OroNero Bar & Ristorante, в меню которого классические и современные итальянские блюда; - расслабляющий The Tea Lounge с широким выбором местных, международных и фирменных чаев, изысканных десертов и уникальных коктейлей; - ослепительный Razzmatazz Cocktail Bar & Lounge – экзотический бар с резидент ди-джеем и самым большим выбором напитков.

Особо следует отметить банкетный зал Sherg Zali, который занимает площадь1200 кв.м и является одним из крупнейших в Баку.

В JW Marriott Absheron Baku вас ждёт роскошный отдых. Более подробная информация на jwmarriottbaku.com и на страницах отеля в социальных сетях Instagram и Facebook.

О сети отелей JW Marriott

JW Marriott является частью роскошного портфеля Marriott International и состоит из прекрасных отелей и уникальных курортных мест по всему миру. Впечатляющий ряд отмеченных наградами отелей обслуживает искушенных и внимательных путешественников, ищущих The JW Treatment ™ - философию бренда, согласно которой настоящую роскошь создают люди, увлеченные своим делом. Этот опыт помогает гостям присутствовать в полной мере, укреплять связи и питать душу. Вдохновленный принципами осознанности, JW Marriott - это гавань, созданная для того, чтобы гости могли сосредоточиться на ощущении целостности - присутствовать в разуме, питаться телом и обновляться духом - с помощью программ и предложений, которые побуждают их собираться вместе, действовать с намерением и испытать каждый момент в полной мере. На сегодняшний день более 80 отелей JW Marriott работают более чем в 25 странах. Посетите JW Marriott вебсайт, Instagram и Facebook. JW Marriott с гордостью участвует в Marriott Bonvoy ™. Это новое название туристической программы Marriott, заменяющей Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® и Starwood Preferred Guest® (SPG). Программа предлагает участникам необычный портфель мировых брендов, опыт Marriott Bonvoy Moments и беспрецедентные преимущества, в том числе зарабатывание баллов на бесплатное проживание в отеле и ночи за признание статуса Elite. Дополнительную информацию о программе можно получить на сайте MarriottBonvoy.marriott.com.

