Весь личный состав дорожной полиции Азербайджана отправлен в распоряжение

БАКУ/Trend/ - Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ по Управлению государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГУП) города Баку, согласно которому весь личный состав Управления отправлен в распоряжение, сообщает в понедельник Trend.

В сообщении говорится, что полковник полиции Рашид Пириев тоже пока не утвержден на должность начальника Управления и в настоящее время временно исполняет его обязанности.

Напомним, что несколько дней назад начальник Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГУП) города Баку, полковник полиции Нушираван Сафаров был отправлены на пенсию, а заместитель начальника Управления, полковник Рашадат Бабаев освобожден от занимаемой должности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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