На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)

17 января 2020 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На автомагистралях - проспект Гейдара Алиева (начиная с пересечения узла Беюк Шор) - Мардакян - Загульба и Зыхский круг- Аэропорт с 17 января изменилась скорость движения по полосам , сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное Агентство.

Согласно сообщению, измененная максимальная скорость на каждой магистрали составляет 110 километров в час.

"Мы призываем водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения", - отмечается в сообщении.

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  • На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
  • На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
  • На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
  • На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
  • На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
  • На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
  • На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
  • На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
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