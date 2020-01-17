На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На автомагистралях - проспект Гейдара Алиева (начиная с пересечения узла Беюк Шор) - Мардакян - Загульба и Зыхский круг- Аэропорт с 17 января изменилась скорость движения по полосам , сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное Агентство.

Согласно сообщению, измененная максимальная скорость на каждой магистрали составляет 110 километров в час.

"Мы призываем водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения", - отмечается в сообщении.

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