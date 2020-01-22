Азербайджан входит в тройку самых популярных в СНГ для авторских туров

БАКУ /Trend/ - Туристический портал ТурСтат представил ТОП самых популярных направлений СНГ для авторских туров российских туристов.

Баку, Гобустан, Шеки и Габала в Азербайджане, Алматы и Алматинская область, Бурабай и Актау в Казахстане, Минск, Минская область и Витебск в Беларуси, Бухара и Самарканд в Узбекистане входят в список самых популярных направлений для авторских туров по странам СНГ.

По данным ТурСтат, авторские туры становятся одним из самых популярных видов туризма. Особенно популярными являются авторские туры и экскурсии от трэвел-блогерров.

Авторские туры - это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек.

Самый большой спрос на авторские гастрономические туры, экскурсионные туры, треккинг-туры и экспедиции, джип-туры, а также-фото-туры. На недельный авторский тур туристы готовы потратить от 1 до 1,5 тысяч долларов на двоих.

Рейтинг составлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха.

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