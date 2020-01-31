В Баку пройдут тренинги для школьных психологов и завучей

БАКУ /Trend/ - Для психологов и завучей по организационной работе бакинских школ будут проведены тренинги.

Об этом сказал начальник Управления образования по г. Баку Рашад Тагиев, сообщает в пятницу Trend.

"Для правильной организации и повышения эффективности психологической службы в образовательных учреждениях с февраля при организации Управления образования по городу Баку будут проводиться тренинги для психологов и завучей школ», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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