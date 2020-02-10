Азербайджанский борец вышел в финал Чемпионата Европы, победив армянина

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Сянан Сулейманов вышел в финал Чемпионата Европы, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана.

На старте чемпионата Сянан Сулейманов победил армянина, выступающего за Болгарию. В 1/8 финала он одержал победу на представителем Италии. Затем в 1/4 финала Сулейманов оказался сильнее своего оппонента из Греции и вышел в полуфинал.

В полуфинале азербайджанский борец Сулейманов победил представителя Армении и вышел в финал Чемпионата Европы.

Напомним, что ранее другой азербайджанский борец Эльданиз Азизли, который включился в борьбу в 1/4 финала, выиграл представителя Армении и прошел в полуфинал. В полуфинале Азизли проиграл представителю Болгарии.