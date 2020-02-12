В Азербайджане выявлено незаконно действующее предприятие по переработке куриного мяса (ФОТО)

Общество 12 февраля 2020 17:15 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено незаконно действующее предприятие по переработке куриного мяса (ФОТО)

БАКУTrend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана выявило незаконное действующее предприятие по переработке куриного мяса.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, сотрудники АПБ провели рейд в цехе по забою кур в поселке Говсаны Сураханского района Баку. Было установлено, что цех принадлежит физическому лицу Рагимову Масуду Акиф оглу и действует незаконно.

В ходе проверок было выявлено, что на предприятии не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила. Также было установлено, что птица, поступающие на предприятие, не проходит ветеринарное обследование. В то же время, в процессе хранения готовой продукции в цехе не соблюдались температурный режим и уровень влажности, указанные в нормативно-технических документах.

В связи с обнаруженными недостатками руководство предприятия было привлечено к административной ответственности в соответствии с требованиями законодательства, а деятельность цеха была ограничена. Расследование по факту продолжается.

Регулярные меры АПБ в направлении защиты здоровья населения и обеспечения его безопасными пищевыми продуктами будут продолжены, в целях пресечения случаев нарушения прав потребителей будут приняты самые суровые меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)

В Азербайджане выявлено незаконно действующее предприятие по переработке куриного мяса (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане выявлено незаконно действующее предприятие по переработке куриного мяса (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане выявлено незаконно действующее предприятие по переработке куриного мяса (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане выявлено незаконно действующее предприятие по переработке куриного мяса (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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