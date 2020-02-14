Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО)

Общество 14 февраля 2020 10:07 (UTC+04:00)
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, достигшая исторического успеха на Чемпионате Европы в Риме, вернулась на родину, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев сборную, которая провела в своей истории самое плодотворное первенство континента, завоевав две золотые и четыре бронзовые медали, заняв второе место в командном зачете, встречали руководящие лица Федерации, тренеры, борцы, близкие членов сборной, болельщики и представители медиа.

Вице-президент Федерации по греко-римской борьбе Эльчин Джафаров так прокомментировал выступление команды: "Очень доволен выступлением борцов. В частности, хотел бы отметить молодого Санана Сулейманова и известного борца Рафига Гусейнова. От имени федерации выражаю благодарность всей спортивной общественности за такое внимание. Выражаю признательность за поздравления Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Считаю, что это самая высокая оценка, которая дана победе наших спортсменов. От имени главы Федерации Намига Алиева выражаю всем вам признательность за оказанное внимание, и за то, что встречаете наших борцов. Теперь нас ждут два лицензионных турнира. Постараемся получить лицензии на Олимпиаду в Токио".

Главный тренер сборной Александр Тараканов отметил, что доволен выступлением команды: "Думаю, две золотые и четыре бронзовые медали в Чемпионате Европы хороший результат. Для нас основными считаются лицензионные турниры. Потому что на Олимпиаду необходимо завоевать как можно больше путевок, для чего мы сделаем все возможное. Пользуясь возможностью, выражаю глубокую благодарность руководителю Федерации Намигу Алиеву, который прикладывает все усилия, для чтобы все потребности команды были удовлетворены и учебно-тренировочные сборы организованы на высоком уровне. А мы, на фоне создаваемых условий, постараемся оправдать оказанное нам доверие".

"Впервые выступал в этом весе, и совсем не ожидал, что стану чемпионом. В первой встрече одержал победу над армянским борцом, представлявшим Болгарию. В полуфинале моим соперником тоже был армянин, которого я тоже одолел. Нас очень мотивировали поздравления Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, которые вдохновили нас в преддверии будущих соревнований. Внимание и забота, которые проявляет к спорту руководство страны, очевидны, и я испытал чувство гордости после того, как услышал эти поздравления. Буду стараться успешно выступать на Чемпионате мира и на Олимпиаде", - сказал Санан Сулейманов (вес - 77 килограмм), который впервые выступал в ЧЕ.

Своими впечатлениями поделился и чемпион Европы Рафиг Гусейнов, через девять лет во второй раз ставший чемпионом: "Спасибо большое за поздравления. Очень радуюсь, что во второй раз стал чемпионом Европы, и за успехи товарищей команды. В нашей сборной уже есть сильные борцы. Каждый спортсмен едет на соревнование, чтобы стать чемпионом. Теперь будем готовиться к соревнованиям лицензионного характера. Главная цель – Олимпиада".

Напомним, что сборная Азербайджана впервые завоевала рекордное количество медалей (6 медалей) на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в столице Италии Риме.

Санан Сулейманов (77 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг), победив всех соперников, поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) заняли третье место, завоевав бронзовые медали.

Таким образом, наша сборная, выигравшая 2 золота и 4 бронзы, набрала 116 очков, став второй после России (128) в командном зачете.

Отметим, что ЧЕ в Риме завершится 16 февраля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО) - Gallery Image
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО) - Gallery Image
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО) - Gallery Image
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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