В Баку стартовал первый день Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend. Перед началом соревнований прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В первый день соревнований пройдут квалификации среди мужчин и женщин в индивидуальной и синхронной программе пар по прыжкам на батуте и квалификация среди мужчин и женщин по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Юсиф Агаев.)