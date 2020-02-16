Рафаэль Агаев завоевал золотую медаль Премьер-лиги по каратэ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боец Рафаэль Агаев (75 кг) успешно выступил на турнире Премьер-лиги по каратэ в Дубае.

Как передает Trend, Р. Агаев выиграл золотую медаль победив в финале итальянца Луиджи Буса.

Отметим, что ранее другая каратистка из Азербайджана Ирина Зарецкая (68 кг) завоевала бронзовую медаль.

Турнир Премьер-лиги по каратэ в Дубае завершился. В этом престижном соревновании приняли участие 571 каратистов из 85-ти стран.