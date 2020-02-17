В БГУ будет создан Центр чешского языка и литературы

БАКУ/Trend/ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Экерт и его заместитель Даниэль Путик посетили Бакинский государственный университет (БГУ).

Ректор университета Эльчин Бабаев, приветствовав гостей, коснулся существующих двусторонних связей между Азербайджаном и Чехией, отметил вклад в развитие образования азербайджано-чешской рабочей группа по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана.

Эльчин Бабаев подчеркнул важность двусторонних связей между БГУ и чешскими вузами, проинформировал о работе, проделанной в рамках Протокола о сотрудничестве с Карловым университетом Чехии.

На встрече констатирована важность совместных проектов факультета естественных наук Карлова университета и биологического факультета БГУ, прошел обмен мнениями о стипендиях, присуждаемых Международным Вышеградским фондом азербайджанским ученым и исследователям.

Подчеркнув важность неуклонного развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Чехией, посол указал на значимость развития научных, образовательных и культурных связей.

На встрече обсуждены вопросы создание Центра чешского языка и литературы при БГУ, включения магистерской программы по чешскому языку и литературе в учебную программу вуза.