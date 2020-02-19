В Нахчыване будет создан Центр «Служба ASAN»
БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов подписал распоряжение о создании Центра «Служба ASAN» при Кабинете министров автономной республики, сообщает в среду Trend.
Кабмину Нахчыванской АР поручено подготовить и утвердить Положение и штатную структуру Центра «Служба ASAN».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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