В т/ц «Садарак» приостановлена поставка товаров из Ирана

БАКУ /Trend/ - В торговый центр «Садарак» приостановлена поставка товаров из Ирана, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы т/ц Микаил Гадимов.

По его словам, из Ирана поставляются преимущественно ковры и другие текстильные товары: «Эти товары в настоящее время не ввозятся. К тому же те, кто занимается продажей ковров, еще не успели распродать предыдущую партию".

Гадимов добавил, что в торговый центр поставлялись преимущественно турецкие и китайские товары, но уже приостановлен импорт и китайских товаров: "Сейчас в "Садарак" поставляются только товары из Турции".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)