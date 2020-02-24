Билясуварский ППП на азербайджано-иранской границе продолжает работать

БАКУ/Trend/ - Билясуварский погранично-пропускной пункт на границе Ирана с Азербайджаном продолжает работать.

Об этом сказал директор Билясуварского таможенного управления Ирана Рамин Захири, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, на погранично-пропускных пунктах двух стран осуществляется совместная работа для выявления носителей коронавируса.

Захири добавил, что автобусы, легковые автомобили и пассажиры продолжают пересекать Билясуварский пограничный терминал.

Директор таможенного управления опроверг слухи о закрытии Билясуварской таможни в связи с коронавирусом.

Отметим, что в связи с коронавирусом в Иране скончались 12, заразились 47 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)