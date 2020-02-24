Билясуварский ППП на азербайджано-иранской границе продолжает работать
БАКУ/Trend/ - Билясуварский погранично-пропускной пункт на границе Ирана с Азербайджаном продолжает работать.
Об этом сказал директор Билясуварского таможенного управления Ирана Рамин Захири, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, на погранично-пропускных пунктах двух стран осуществляется совместная работа для выявления носителей коронавируса.
Захири добавил, что автобусы, легковые автомобили и пассажиры продолжают пересекать Билясуварский пограничный терминал.
Директор таможенного управления опроверг слухи о закрытии Билясуварской таможни в связи с коронавирусом.
Отметим, что в связи с коронавирусом в Иране скончались 12, заразились 47 человек.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Хикмет Гаджиев: Мы продолжаем прилагать усилия с целью признания международной общественностью Ходжалинской трагедии актом геноцида
Али Ахмедов: Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию войдет в историю как очередной внешнеполитический успех
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об участии азербайджанских спортсменов в Летних Олимпийских играх
Все, кто оправдывает действия армянской стороны в Ходжалинской трагедии, достойны осуждения - российский политолог