В Баку установлено 15 праздничных палаток

БАКУ/Trend/ - В связи с наступающим праздником Новруз в Баку устанавливаются палатки, сообщили в четверг Trend в Департаменте торговли и услуг Исполнительной власти Баку.

В Департаменте сообщили, что в различных местах столицы уже установлено около 15 праздничных палаток: "Палатки, в основном, установлены на выходах станций метро".

Отметим, что организация праздничных ярмарок нацелена на пресечение розничной торговли на улицах в преддверии праздника, и на предоставление более доступной по цене продукции.

В Азербайджане 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены нерабочими днями.

Напомним, что 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Международный день Новруз", согласно которой она признает 21 марта Международным днем праздника Новруз. Цель этого заключается в том, чтобы страны и народы во всем мире, опираясь на историю и обряды этого праздника, стремились жить в гармонии с миром природы и нести мир и добрую волю на планете.

Каждый год 20-21 марта в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)