В Азербайджане с подозрением на коронавирус под врачебное наблюдение взяты 186 человек

БАКУ /Trend/ - Всего по республике с подозрением на коронавирус под врачебное наблюдение взяты 186 человек, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что семеро из них находятся в инфекционном отделении Клинического медицинского центра, двое - в особо отведенном медучреждении, 86 - в Астаринской, и 91 - в Джалилабадской центральных районных больницах.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редаткор: Ровшан)