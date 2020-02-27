БТА: К станциям метро в Баку привлечены дополнительные автобусы

БАКУ/Trend/ - В связи со сбоями в электроснабжении Баку осуществляются оперативные меры для своевременного снижения плотности пассажиропотока вокруг станций Бакинского метрополитена «Ази Асланов», «Ахмедли», «Халглар достлугу», «Нефтчиляр» и «Кёроглу», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Так, в настоящее время к станциям метро привлечены дополнительные автобусы.

Кроме того, в связи с возникшей проблемой не работают светофоры на почти 20 перекрестках в Низаминском и Хатаинском районах Баку. Для восстановления их работы проводятся оперативные меры соответствующими структурами. На этих перекрестках движение регулируют сотрудники Государственной дорожной полиции.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)