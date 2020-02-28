БАКУ /Trend/ - В связи с угрозой коронавируса в Азербайджане созданы три карантинные зоны.

Об этом на брифинге для представителей СМИ в связи с угрозой коронавируса сказала член оперативного штаба при Кабмине Ягут Гараева, передает в пятницу Trend,

По ее словам, эти зоны созданы в Астаринской, Джалилабадской и Гобустанской больницах.

"Эти больницы обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Помимо этого, вспомогательные больницы и центры также снабжены необходимым оборудованием для немедленного реагирования на возможные угрозы", - сказала Гараева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)