В Нахчыване приостановлено обучение в школах и детсадах
Общество 3 марта 2020 16:25 (UTC+04:00)
БАКУ/Trend/ - С четвертого по девятое марта в общеобразовательных и профессиональных школах при Управлении образования Нахчыванской АР приостановлен учебный процесс.
Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе министерства образования Нахчыванской АР, данное решение относится и к детским садам. За этот период в этих учебных заведениях будут продолжены медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия.
Обучение в вышеуказанных учебных заведениях возобновится 10 марта.
Отметим, что сегодня учебный процесс в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях Нахчыванской АР были продолжены в соответствии с обычным графиком.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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