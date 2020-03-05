В Азербайджане продолжается прием документов для поступления в колледжи

БАКУ/Trend/ - Для поступления в среднеспециальные учебные заведения на базе общего среднего (9-летнего) образования подали документы 13 072 человека.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), из них 12 682 - по азербайджанскому сектору, 390 - по русскому сектору.

Прием документов продлится до 11 марта 23:59.

Абитуриенты, желающие принять участие в процессе, должны войти в "личный кабинет", созданный на сайте ekabinet.dim.gov.az, затем заполнить и утвердить "Электронную заявку абитуриента" на сайте ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)