В Азербайджане продолжается прием документов для поступления в колледжи
БАКУ/Trend/ - Для поступления в среднеспециальные учебные заведения на базе общего среднего (9-летнего) образования подали документы 13 072 человека.
Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), из них 12 682 - по азербайджанскому сектору, 390 - по русскому сектору.
Прием документов продлится до 11 марта 23:59.
Абитуриенты, желающие принять участие в процессе, должны войти в "личный кабинет", созданный на сайте ekabinet.dim.gov.az, затем заполнить и утвердить "Электронную заявку абитуриента" на сайте ГЭЦ.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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