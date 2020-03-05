В Азербайджане не зафиксирован факт смерти от коронавируса - Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане не зафиксирован факт смерти от коронавируса.
Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом, сказала член Оперативного штаба при Кабмине, руководитель рабочей группы инфекционных заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.
Гараева отметила, что нельзя ставить ограничение на посещение детьми развлекательных центров и других закрытых помещений: «Школы были закрыты для того, чтобы дети не находились массово рядом друг с другом. В связи с этим для родителей проводятся просветительские мероприятия».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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