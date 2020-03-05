В Азербайджане не зафиксирован факт смерти от коронавируса - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане не зафиксирован факт смерти от коронавируса.

Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом, сказала член Оперативного штаба при Кабмине, руководитель рабочей группы инфекционных заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

Гараева отметила, что нельзя ставить ограничение на посещение детьми развлекательных центров и других закрытых помещений: «Школы были закрыты для того, чтобы дети не находились массово рядом друг с другом. В связи с этим для родителей проводятся просветительские мероприятия».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)