В Азербайджане нет случаев уклонения от карантина – Оперативный штаб

БАКУ/Trend/- В Азербайджане не зафиксировано случая уклонения от карантина.

Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом, сказала член Оперативного штаба при Кабмине, завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, условия карантина должны соблюдать все, и организацию этой работы регулируют соответствующие органы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)