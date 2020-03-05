В Азербайджане нет случаев уклонения от карантина – Оперативный штаб
БАКУ/Trend/- В Азербайджане не зафиксировано случая уклонения от карантина.
Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом, сказала член Оперативного штаба при Кабмине, завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, условия карантина должны соблюдать все, и организацию этой работы регулируют соответствующие органы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Необходимо создавать базы данных, в которых будут учитываться нарушения связанные с персональными данными - Ольга Демиан
Лента новостей
Необходимо создавать базы данных, в которых будут учитываться нарушения связанные с персональными данными - Ольга Демиан
Стали известны имена спортсменов, которые представят Азербайджан на 1-м Международном турнире по мужской спортивной гимнастике AGF Junior (ВИДЕО)
Азербайджан формирует свое законодательство по защите персональных данных на основе международного права - Петер Кимпиан
Власть решила помочь оппозиции, но радикалы опять "недовольны" - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Мазахир Панахов: ЦИК предпринял необходимые шаги для проведения демократических и справедливых выборов в парламент
Планируется запуск новых проектов в сфере энергетики, логистики, недвижимости и производства в Грузии