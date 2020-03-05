В Азербайджане усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве экономики, в связи угрозой распространения коронавируса, как и во всем мире, так и в Азербайджане наблюдается рост потребности населения в некоторых лекарственных средствах, медицинском спирте и масках.

"Наблюдения показывают, что в ряде стран уже наблюдается дефицит медицинских масок. Рабочая группа при министерстве экономики и соответствующие структуры министерства продолжают мониторинги и анализы в данном направлении. Исследования показывают, что местное производство способно полностью обеспечить потребность страны в 95-процентном спирте", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что с субъектами предпринимательства были обсуждены вопросы производства и упаковки медицинского спирта, даны соответствующие рекомендации в направлении решения вопросов в связи с упаковкой. В ходе обсуждений было отмечено, что в настоящее время медицинские маски импортируются из-за рубежа, и планируется увеличить объем импорта. Также было доведено до сведения участников, что с целью организации местного производства медицинских масок будут созданы все условия в направлении доступности механизмов государственной помощи.

«Отметим, что с целью своевременного установления и пресечения возможного дефицита лекарственных средств, в том числе медицинского спирта и масок, вызванных искусственным завышением цен и необоснованного вывода этих средств из оборота, Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики усилила контроль, в настоящее время проводятся интенсивные мониторинги и серьезные проверки. Министерство экономики в очередной раз предупреждает, что в отношении субъектов предпринимательства, в которых будут выявлены случаи создания искусственного дефицита и завышения цен, в рамках законодательства будут приняты суровые меры», - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)