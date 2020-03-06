Будет ограничено движение на одной из центральных улиц Баку

БАКУ /Trend/ - На участке ул. 28 Мая, между улицами Юсифа Сафарова и Ковкяб Сафаралиевой, движение автотранспортных средств будет ограничено вв ночь с восьмого марта до вечера девятого, сообщил в пятницу Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

«В связи с отсутствием эксплуатации железнодорожного моста по улице 28 мая в Насиминском районе агентству было поручено провести ряд мероприятий по демонтажу данного моста. Строительство другого моста не намечается», - отметил Наджафли

По его словам, ограничения будут применяться до вечера девятого марта. Водителей просят использовать альтернативные пути движения. Агентство приносит извинения гражданам за возможные временные неудобства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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