В Бакинском инженерном университете проведена очередная дезинфекция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему распоряжению Кабмина о приостановлении образовательного и учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях страны в Бакинском инженерном университете были продолжены медико-профилактические и дезинфекционные меры, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на университет.

За прошедшую неделю Центр гигиены и эпидемиологии Абшеронского района во второй раз провел дезинфекционные работы во всех учебных зданиях, общежитиях, объектах общепита университета. Санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Отметим, что с целью пресечения угрозы распространения коронавируса, и роста эффективности соответствующих профилактических мер в университете проводится планомерная работа, в том числе снят просветительский видеоролик.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)