В Хачмазе возобновлено электроснабжение
БАКУ /Trend/ - Несмотря на заранее принятые меры сильный ветер прошлой ночью на территории Хачмазского района нанес серьезный ущерб электрическому хозяйству.
Об этом в субботу сказал Trend, руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.
По его словам, сотрудники ОАО в течение всей ночи были заняты устранением последствий аварии.
"Благодаря упорному труду и усилиям сотрудников на территории всего Хачмазского района, за исключением села Дедели, было возобновлено электроснабжение. В считанные минуты будет возобновлена подача электроэнергии и в село Дедели", - уточнил Мустафаев.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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