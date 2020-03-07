В Хачмазе возобновлено электроснабжение

БАКУ /Trend/ - Несмотря на заранее принятые меры сильный ветер прошлой ночью на территории Хачмазского района нанес серьезный ущерб электрическому хозяйству.

Об этом в субботу сказал Trend, руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, сотрудники ОАО в течение всей ночи были заняты устранением последствий аварии.

"Благодаря упорному труду и усилиям сотрудников на территории всего Хачмазского района, за исключением села Дедели, было возобновлено электроснабжение. В считанные минуты будет возобновлена подача электроэнергии и в село Дедели", - уточнил Мустафаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)