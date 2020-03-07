БАКУ/Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходят квалификационные соревнования первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy, сообщает Trend.

7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.

Trend представляет читателям лучшие моменты первого дня Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy.

(Фото: Заур Мустафаев)