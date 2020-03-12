Объявлена завтрашняя программа передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Объявлена завтрашняя программа передачи «Время урока», транслируемой на телеканале Mədəniyyət при организации министерства образования Азербайджана, сообщает в четверг Trend.
Уроки начнутся с 10:00 и закончатся в 15:00 часов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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