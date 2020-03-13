В Азербайджане начался выбор школ в рамках приема учеников в первый класс

Общество 13 марта 2020 16:48 (UTC+04:00)
В Азербайджане начался выбор школ в рамках приема учеников в первый класс

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане начался этап выбора школ в рамках приема учеников в первый класс общеобразовательных учреждений Азербайджана на 2020-2021 учебный год.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, прием учеников осуществляется в электронном порядке посредством портала www.mektebeqebul.edu.az.

Родители прошедшие регистрацию, с 11:00 13 марта могут выбрать желаемую школу. Прием в первый класс будет длиться до 14 сентября 2020 года.

Граждане, которые столкнутся с трудностями в ходе электронной регистрации, могут обратиться в Центры альтернативной регистрации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)

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