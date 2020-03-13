Результаты второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

Общество 13 марта 2020 19:41 (UTC+04:00)
Результаты второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend. Во второй день соревнований у мужчин определились финалисты в опорном прыжке, упражнении на гимнастическом коне и перекладине, у женщин - в вольных упражнениях и упражнении на бревне.

В опорном прыжке в финал прошли Джехван Шин (14.883 балла, Республика Корея), Андрей Медведев (14.666 балла, Израиль), Игорь Радивилов (14.649 балла, Украина), Джеймс Бакуети (14.566 балла, Австралия), Егор Шарамков (14.516 балла, Беларусь), Кортни Таллоч (14.500 балла, Великобритания), Абделрахман Магди Эльгамал (14.483 балла, Турция), Хорхе Вега Лопес (14.433 балла, Гватемала).

Азербайджанские гимнасты Иван Тихонов (13.683 балла) и Мурад Агарзаев (13.649 балла) в опорном прыжке в финал не прошли, они заняли 17 и 18 места соответственно.

В упражнении на гимнастическом коне в финал вышли Хао Венг (15.433 балла, Китай), Такааки Сугино (14.600 балла, Япония), Саидреза Кейха (14.500 балла, Иран), Владислав Поляшов (14.466 балла, Россия), Нариман Курбанов (14.433 балла, Казахстан), Тьерри Пеллерин (14.433 балла, Канада), Кирилл Прокопьев (14.266 балла, Россия), Филип Удэ (14.166 балла, Хорватия).

Азербайджанские гимнасты Иван Тихонов (13.266 балла) и Мурад Агарзаев (12.266 балла) в упражнении на гимнастическом коне в финал не прошли, заняв 14 и 24 места соответственно.

В упражнении на перекладине в финал прошли Умит Самилоглу (14.266 балла, Турция), Эпке Зондерланд (14.233 балла, Нидерланды ), Алексей Ростов (14.233 балла, Россия ), Тайсон Булл (14.100 балла, Австралия), Сергей Ельцов (14.000 балла, Россия), Таха Серхани (14.000 балла, Швейцария), Франсиско Барретто Джуниор (13.600 балла, Бразилия), Николас Илиопулос (13.500 балла, Греция).

Азербайджанские гимнасты Агамурад Гахраманов (13.133 балла) и Иван Тихонов (12.466 балла) на этом снаряде в финал не прошли, заняв 11 и 15 места соответственно.

У женщин в вольных упражнениях в финал прошли Лара Мори (13.266 балла, Италия), Ванесса Феррари (12.966 балла, Италия), Одри Руссо (12.833 балла, Канада), Ангелина Радивилова (12.766 балла, Украина), Таис Фиделис (12.766 балла, Бразилия), Ондин Ачампонг (12.633 балла, Великобритания), Джорджия-Роуз Браун (12.600 балла, Австралия) и Яна Ворона (12.600 балла, Россия).

Азербайджанская гимнастка Самира Гахраманова заняв 24 место с результатом 11.300 балла в финал не прошла.

В упражнении на бревне в финал вышли Урара Ашикава (13.850 балла, Япония), Ребека Андраде (13.800 балла, Бразилия), Анастасия Бачинская (13.500 балла, Украина), Эмма Недов (13.166 балла, Австралия), Яна Ворона (13.133 балла, Россия), Ондин Ачампонг (13.100 балла, Великобритания), Таис Фиделис (12.900 балла, Бразилия), Мария Харенкова (12.766 балла, Грузия).

Азербайджанские гимнастки в упражнении на бревне в финал не прошли. Марина Некрасова с результатом 12.133 балла и Самира Гахраманова, получившая 8.466 балла, заняли 17 и 32 места соответственно.

Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 12-15 марта. В соревновании, которое носит лицензионный характер на Олимпийские игры "Токио-2020", принимают участие 158 спортсменов из 42 стран.

Азербайджан на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Марина Некрасова, Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Самира Гахраманова, Джавидан Бабаев.

В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в следующие два дня состоятся финалы. Спортсменам, набравшим наивысшие баллы, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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