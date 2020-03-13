В Азербайджане приостановлена деятельность спортивных комплексов и объектов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время одной из главных целей каждого государства является предотвращение распространения среди населения коронавируса - защита здоровья своего населения.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве молодежи и спорта Азербайджана, спортивные объекты и сооружения - среди мест, наиболее посещаемых населением. Поскольку защита здоровья населения, в том числе спортсменов является приоритетом, в качестве своевременной превентивной меры приостанавливается деятельность Олимпийских спортивных комплексов и других спортивных учреждений и сооружений, находящихся в подчинении министерства. Наряду с этим, идут обсуждения по поводу отмены турнира Большого Шлема по дзюдо, чемпионата Европы по карате среди взрослых, соревнований в рамках Гран-при Азербайджана Формула-1, которые намечено провести в Баку.

Также в министерстве сообщили, что в стране отменены республиканские чемпионаты и первенства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)