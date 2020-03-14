Азербайджан и Туркменистан будут изучать влияние климатических изменений на экосистему Каспия

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан стали интенсивнее работать в направлении сохранения биоразнообразия Каспийского моря, сказал в субботу Trend завотделом международного сотрудничества министерства экологии и природных ресурсов Эмин Гарабаглы.

Он напомнил, что в ходе недавнего официального визита президента Туркменистана в Азербайджан был подписан Протокол о сотрудничестве между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана в сфере изучения и охраны биологического разнообразия Каспийского моря.

По его словам, для обмена опытом и информацией по вопросам охраны биоразнообразия Каспия в рамках Протокола планируется проведение совместных научных семинаров и конференций.

Также планируется осуществлять совместную деятельность по изучению влияния климатических изменений на экосистемы Каспия, сказал завотделом минэкологии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)